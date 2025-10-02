「テクノの女王」ことシャーロット・デ・ウィットが、自身が主宰するレーベル「KNTXT」から新曲「The Heads that Know feat. Comma Dee」をリリースした。本曲は11月7日にリリースされるセルフタイトルのデビューアルバム『Charlotte de Witte』からの先行シングルで、アルバムへの期待を高めるものとなっている。今回のシングルリリースは、10月2日〜5日にかけて実施されるロンドン市内での複数会場公演の開始を告げるもの。今年5