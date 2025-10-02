ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 田久保眞紀市長の鬼メンタル再び 投稿に「どこまでも被害者」スタン… 田久保眞紀 学歴 静岡県 時事ニュース X（Twitter） 週刊女性PRIME 田久保眞紀市長の鬼メンタル再び 投稿に「どこまでも被害者」スタンスか 2025年10月2日 7時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 田久保眞紀市長の9月29日のX投稿について、週刊女性PRIMEが報じた 田久保氏は定例会見後、「イジワルな質問もいろいろされました」などと投稿 ネットでは「どこまで行っても自分は被害者のスタンスなんですね」との声も ◆世間の度肝を抜いた田久保眞紀市長の投稿午前中の定例会見終わってお昼は市役所8階の食堂へ。イジワルな質問もいろいろされましたしお腹が空きましたー。… pic.twitter.com/BXSEjN1641— 田久保まき・伊東市長 (@takubomaki) September 29, 2025 記事を読む おすすめ記事 「マンボウみたいよ」「カメレオンみたい」保育士2人が2歳女児の“容姿をいじる” 母親ショック「涙が止まらなかった」 2025年10月1日 18時11分 「鬼畜の所業」「人生を破壊」 当時12歳の娘に性的暴行した父親 1審の裁判員裁判は懲役20年言い渡すも... 2審は「いささか過剰な評価」1審判決を破棄し懲役15年 先月に判決確定 「5年減」のカギとなった約10年前の判例 2025年7月13日 14時0分 「苦情はカスハラ扱い」と批判殺到…人気ブランドの“上から目線”注意が大炎上→謝罪も鎮火せず 2025年10月1日 18時25分 「家族じまい」が急増中！ 子供に捨てられるのはどんな親か？ 「私は毒親じゃない」という人も気をつけたい【10か条】 2025年9月15日 7時0分 Perfumeのあ〜ちゃん バーンズ勇気と破局 21年秋に交際報道 今夏に別れ 2025年10月2日 4時0分