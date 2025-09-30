個性豊かなGPSデバイスを展開するガーミンですが、アウトドアシーンで活用するなら断然お勧めなのが卓越したタフネス性能を誇るInstinctシリーズ。その魅力はアメリカ国防総省が定めるMIL-STD-810規格をクリアする屈強さと、信頼性の高い位置情報捕捉性能にあります。そんなInstinctから、この秋はデジアナ仕様で人気の「Crossover」が進化した新作「Instinct Crossover AMOLED」（9万2800円／10万7800円）が登場。高精細AMOLEDデ