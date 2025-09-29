KLMオランダ航空は、オランダの航空税の引き上げにより、近隣諸国の空港を選ぶ旅行者が増加するとの調査結果を明らかにした。飛行機を利用するオランダ人のうち74％が、ベルギーもしくはドイツからの出発の頻度を増やすと回答した。2021年の航空税導入以降、デュッセルドルフとブリュッセルを出発するオランダ人旅行者は、2019年比でそれぞれ41％、20％増加しているという。オランダでは2027年以降、航空税の引き上げが行われる見