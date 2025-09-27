「おぼっちゃまくん」「ゴーマニズム宣言」などで知られる漫画家小林よしのり氏（72）が27日までに公式ブログを更新し、病状を説明した。今年8月に「脳梗塞で左半身に痺れ、脳検査で脳内に血栓があちこちある」と公表した小林氏。この日も通院したというが「血液をいっぱい吸い取られ、尿検査も受け、脳神経内科の診察を聞いた」といい「腎臓の60%の機能を失い、残り40%だ。これを大切にして、使っていく。血圧は低いほう