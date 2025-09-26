NTTドコモビジネス（旧 NTTコミュニケーションズ）は9月26日、セキュリティ機能を標準搭載したIoT向けネットワークサービス「docomo business SIGN」を12月に提供開始することを発表した。同サービスは脅威インテリジェンスを活用した脅威検知・遮断機能（特許取得済み）を提供し、IoTデバイスと悪性サーバとの通信をリアルタイムで検知し、遮断を可能とする。ユーザーが管理画面上で悪性通信の内容を確認してから、SIM単位で通信