¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ö¤â¤¦¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤±¤É¡¢¼ã¤¤»Ò¤ÈÉÕ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«? À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï40Âå¡¦50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ö¥¤¥±¤ª¤¸¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢Ç¯²¼¤Î½÷À­¤Ë¥â¥Æ¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤è¤ê¼ã¤¤½÷À­¤ÈÉÕ¤­¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«? º£²ó¤Ï·ëº§ÁêÃÌ½ê¥Þ¥ê¡¼¥ß¡¼¤Î¿¢ÁðÈþ¹¬¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¼ã¤¤»Ò¤ÈÉÕ¤­¹ç¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¿´Íý¤Ê¤¼¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÇ¯Îð¤ÎÎ¥¤ì¤¿Ç¯²¼½÷À­¤ÈÉÕ¤­¹ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤·