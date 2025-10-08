婚活アドバイザーの植草美幸さんが、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組『植草美幸の恋愛・結婚相談』に出演。精神疾患を持つ妹の存在が原因で婚活に悩む34歳女性の相談に答え、「結婚できるかどうかは相手による」と断言し、活動の場を見直すことの重要性を説いた。動画では、地方在住で管理栄養士として働く34歳の女性「こじるんさん」からの相談を紹介。年収400万円で、実家には公務員の両親と、精神疾患のため20代半ばか