日本人とニューヨーカーのファッションの違いは何か。ストリートブランド「Supreme」（シュプリーム）テクニカルデザイナーのあっちさんは「日本人はコスパからユニクロに頼りがちだが、ニューヨーカーはコスパ以上に自分らしいコーディネートに誇りを持っている」という――。※本稿は、あっち『ニューヨークとファッションの世界で学んだ 「ありのままを好きになる」自信の磨き方』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真