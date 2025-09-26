中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京9月25日】中国商務部は25日、サロニックなど米国企業3社を「信頼できないエンティティーリスト」に追加したとの同リスト作業部会の公告を発表した。商務部報道官は次のように表明した。米3社は近年、中国の強い反対を顧みず、台湾地区とのいわゆる軍事技術協力を進め、中国の国家主権、安全保障、発展の利益を著しく損なっている。中国は対外貿易法、国家安全法、反外国制