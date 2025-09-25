Photo: junior こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。写真や映像編集を中心に作業する筆者のメインマシンはMac Mini。せっかく小型化してきているので、MacBookライクに外出時にも使えたらと思うことが多々あります。そんな要望がキーボード＆タッチパッド付きのモバイルモニター「CrowView note」を使うことで現実的になりました。見た目はほぼノー