日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」の人気コーナー「グルメチキンレースゴチになります!」が25日に放送され、女優・野呂佳代（41）がピタリ賞を達成し、賞金100万円を獲得した。今回は新感覚のタイ料理が味わえる「SAAWAAN BISTRO」を舞台にバトルが繰り広げられた。結果発表の場面では、進行役の羽鳥慎一アナウンサーから「ピタリ賞、出ちゃいました！」と告げられ、出演者たちは大盛り上がり。このタイミングでのピ