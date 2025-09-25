トランプ米政権は現地時間9月24日、米国と欧州連合（EU）が合意した貿易協定を実施する正式な公告を発表し、8月1日にさかのぼって、EUから輸入される自動車および自動車製品に対して15%の関税を課すことを確認しました。さらに、同文書では、特定の医薬品化合物、航空機部品、その他の輸入品に対する関税免除も明記されています。 今年7月27日、トランプ米大統領は、米国がEUと新たな貿易協定を結んだと表明し、EUから米国への輸出