ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 高市早苗氏の曖昧回答に指摘が続出…Xでは「どこに確認した」との声… 高市早苗 自民党 時事ニュース 女性自身 高市早苗氏の曖昧回答に指摘が続出…Xでは「どこに確認した」との声も 2025年9月25日 6時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 所見発表演説で外国人によるとされるシカへの加害行為に言及した高市早苗氏 24日の公開討論会では記者が具体的な根拠を質問したと「女性自身」が報じた 高市氏はあいまいな回答に終始し、Xでは説明不足を指摘する声が出ている 記事を読む おすすめ記事 前橋市の42歳女性市長 部下の市役所幹部と2ヶ月で9回「ラブホ通い詰め」…“休憩3時間”で入室 市長は事実を認めつつ「仕事に関する相談や打ち合わせをしていた」と釈明 2025年9月24日 17時12分 高市早苗「奈良の女です」演説で迷走発言連発に「へずまりゅうかよ」の声も…土壇場での“空気の読めなさ”に支援者も頭を抱える始末〈自民党総裁選〉 2025年9月24日 17時56分 清水尋也被告 ネットざわつく黒スーツ姿「保釈のビジュじゃない」「映画のワンシーン」「スタイル良すぎ」 2025年9月24日 20時6分 「死ぬまで悪態を」松嶋菜々子 『あんぱん』で路線変更打診も“毒親怪演”続行を直訴していた！ 2025年9月25日 6時0分 土屋太鳳『バナナサンド』で見せた“激やせ”姿に寄せられる心配…尾を引く“裏アカ疑惑”騒動の影響 2025年9月24日 15時15分