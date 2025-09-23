1日平均250件カーシェアリング「タイムズカー」を運営するパーク24は10月4日の「探し物の日」に合わせ、「タイムズカー」での忘れ物傾向について発表。2024年8月から1年間の忘れ物は約9.3万件で、1日平均約250件にのぼります。カーシェアでの忘れ物は、どのようなものがあるのでしょうか。【画像】えっ…これが「カーシェアで実際に発生した“驚愕”の忘れ物」です忘れ物の上位は「メガネ・サングラス」「ETCカード」「ぬいぐ