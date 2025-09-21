感情を抑えきれず、自身を傷つけた代償は大きかった。通算250セーブまであと2セーブに迫っているロッテの益田直也が2025年8月19日、救援失敗後にロッカールームのロッカーを殴って左手を骨折していたことが報じられた。「精神的に追い込まれていたのでは」毎日新聞の報道によると、益田は8月19日の楽天戦（ZOZOマリン）で1点リードの9回二2死三塁から辰己涼介に同点適時打を浴び、次打者の堀内謙伍に四球を与えたところで降板。そ