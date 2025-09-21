バルセロナを率いるハンジ・フリック監督が、ヘタフェ戦に向けてスペイン代表FWラミン・ヤマル、同代表DFパウ・クバルシ、同代表DFアレハンドロ・バルデの状態を説明した。20日、スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』がコメントを伝えている。バルセロナは18日、チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節でニューカッスルに2−1で勝利した。一方で、ヤマルとバルデは同試合のメンバーから外れ、クバルシは69分限りで