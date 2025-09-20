¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤Ë¿·¤·¤¯ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤ªÅ¹¤ÎÃæ¤«¤é¡ØÃíÌÜ¤Î¤ªÅ¹¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¡£º£²ó¤Î¤ªÅ¹¤Ï¡¢¹õÌÓÏÂµí¤ä¾¾ºåµí¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¤¬¥¦¥ê¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼ÀìÌçÅ¹¡£Ï»ËÜÌÚ¥¨¥ê¥¢2Å¹ÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·Å¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡ÒNew Open News¡ÓËèÆü¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿·¤·¤¤¤ªÅ¹¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥ª¡¼¥×¥óÁá¡¹¡¢¹â¤¤É¾²Á¤Î¸ý¥³¥ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¡ÖÊÝÂ¸¡×¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÃíÌÜ¤Î¤ªÅ¹¡Ù¤ò¿©¤¤¤·¤óË·