中国でスパイ活動を行ったとして実刑判決を言い渡されたアステラス製薬の日本人男性社員の裁判をめぐり、中国政府が日本企業に対し、判決内容の一部を説明していたことがわかりました。中国の裁判所は今年7月、スパイ活動を行ったとして、アステラス製薬の60代の男性社員に対し、懲役3年6か月の実刑判決を言い渡しました。その後、男性は上訴せず、実刑判決が確定しています。ただ、裁判所はどのような行為が罪に問われたのか明ら