【明治安田J1百年構想リーグ】ガンバ大阪 1−1 東京ヴェルディ（5月30日／パナソニック スタジアム 吹田）【映像】スパイク片手に全力ダッシュ＆シュート東京ヴェルディのFW福田湧矢がまさかの珍プレーを見せた。完璧なラインブレイクからフィニッシュに持ち込んだストライカーの手に握られていたあるものにファンたちが総ツッコミを見せている。東京Vは5月30日、明治安田J1百年構想リーグのプレーオフラウンド第1戦でガンバ大