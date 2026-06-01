トヨタ「ヤリス」の“MT仕様”に注目！新車販売ランキングで上位の常連であり、常に安定した売れ行きを維持しているトヨタ「ヤリス」。価格と性能のバランスが優れたコンパクトカーとして高い完成度を備えており、それが市場での確固たる評価に繋がっています。【画像】これがトヨタ「ヤリス」です！ 画像を見る（29枚）現在の新車市場では非常に珍しくなった、スポーツ特化モデルではない一般的な1.5リッターガソリンエンジ