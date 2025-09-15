「慢性疲労症候群」。言葉だけでは、想像もつかない病気です。その病名がわかるまで約20年かかったのが、難病当事者としての発信を行っているほか、獣医師としても活動するこんどうなつきさん（38）。毎日痛みがあり、まともな学校生活を送れなくなる 、帰宅途中に動けなくなる…そんな不調を抱える日々に── 。（全2回中の1回） 【写真】原因不明の体調不良に悩まされるようになった当時のこんどうさん（4枚目/全14枚）