三笠宮家の瑶子さまが剣道六段の審査に合格されていたことが分かった。瑶子さまが受審されたのは、11月9日に愛知県名古屋市の「枇杷島スポーツセンター」で行われた剣道六段審査会。全日本剣道連盟が発表した合格者一覧には、「瑶子女王」とお名前が明記されていた。「六段の審査は五段合格から5年以上修行している人が対象で、決まった会場に全国から剣士が集まって実技審査が行われます。瑶子さまが臨まれた審査会では、受審者数