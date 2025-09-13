凛として時雨の新曲「Loo％ Who％」が、10月11日24時より放送開始となるTVアニメ『グノーシア』（TOKYO MX／BS11ほか）のエンディングテーマに決定した。

本情報は、本日9月13日に開催された『Aniplex Online Fest2025』にて発表されたもの。あわせて公開されたアニメの本PV内では、同楽曲の音源が一部公開されている。

同アニメの原作は、ゲーム開発集団 プチデポットによる人狼ゲームをモチーフにしたSF推理アドベンチャーゲーム。漂流する星間航行船 D.Q.O.を舞台に、人間に化けて人間を襲う未知の敵 グノーシアが船内に紛れ込んだことを受け、乗員たちが疑わしい者を投票で選び、コールドスリープさせていく物語となっている。

また、新曲「Loo％ Who％」を含む全曲新録の4曲入りEP『Lost God of SASORI』が10月22日にリリースされることも決定。情報公開にあわせて、ジャケット写真と新アーティスト写真が公開されたほか、本日より店舗特典予約付きのパッケージ予約購入もスタートしている。

ロンドンで制作された本EPは、4曲それぞれが異なる世界を持ちながらも、4つの視点から描かれる感情の風景が重なり合っているようにも受け取れる作品に。凛として時雨ならではのソリッドな音像に、UKサウンドを感じる鋭く変幻自在な唯一無二なトラックへと結実しているという。

なお凛として時雨は、本EPを携えたツアーを10月30日より開催。各公演チケットは9月20日から一般発売され、ファイナルとして行われる約12年ぶりとなる日本武道館公演のチケットはすでに完売している。

・凛として時雨 コメント

もしアニメの放送までに時空が歪みこの音楽が流れない未来が来たとしても無限の宇宙で誰かが再生してくれることを願っています数えきれない扉の奥に広がっているはずのもう一つの世界線一音を掴む為の繰り返しの日々に重なっていきました

すべての記憶が散ってもまたこの音楽に繋がれるのでしょうかグノーシアという儚くも美しいループへ最大のイレギュラーを捧げます

TK（凛として時雨）

（文＝リアルサウンド編集部）