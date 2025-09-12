消費者に刺さる新商品を生み出すにはどうすればいいか。国内最大級のシェアリングサービス・キャリーオン創業者の吉澤健仁氏は「顧客となってほしい人物像として“特定のある1人の姿”をイメージするといい。カルビーの『じゃがビー（Jagabee）』が成功した秘訣もそこにある」という――。※本稿は、吉澤健仁『お金をかけずに売れる仕組み大全』（かんき出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／PeopleImages※写真は