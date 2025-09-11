11日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比500円高の4万4290円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万4271.92円に対しては18.08円高。出来高は1万1115枚となっている。 TOPIX先物期近は3146ポイントと前日比4.5ポイント高、現物終値比変わらずで推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 44290+500