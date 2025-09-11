日経225先物：11日正午＝500円高、4万4290円
11日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比500円高の4万4290円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万4271.92円に対しては18.08円高。出来高は1万1115枚となっている。
TOPIX先物期近は3146ポイントと前日比4.5ポイント高、現物終値比変わらずで推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 44290 +500 11115
日経225mini 44285 +490 182229
TOPIX先物 3146 +4.5 6299
JPX日経400先物 28280 +90 1057
グロース指数先物 771 +0 1708
東証REIT指数先物 1911 +8.5 15
