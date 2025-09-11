　11日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比500円高の4万4290円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万4271.92円に対しては18.08円高。出来高は1万1115枚となっている。

　TOPIX先物期近は3146ポイントと前日比4.5ポイント高、現物終値比変わらずで推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 44290　　　　　+500　　　 11115
日経225mini 　　　　　　 44285　　　　　+490　　　182229
TOPIX先物 　　　　　　　　3146　　　　　+4.5　　　　6299
JPX日経400先物　　　　　 28280　　　　　 +90　　　　1057
グロース指数先物　　　　　 771　　　　　　+0　　　　1708
東証REIT指数先物　　　　　1911　　　　　+8.5　　　　　15

株探ニュース