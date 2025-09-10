茶の産地として知られる宇治で、かつてない異変が起きている。最高級の抹茶を求めて外国人観光客が殺到し、老舗の茶店では販売中止に追い込まれる事態に。品薄は海外でも深刻で、NYタイムズなどの海外メディアが「抹茶争奪戦」として大々的に報じ始めた。日本の抹茶に何が起きているのか――。写真＝PA Images／時事通信フォトブランク・ストリート・タトゥー・スタジオにて。5月9日と10日にロンドンで開催されるザ・ロンドン・ソ