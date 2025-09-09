楽天とロッテで15年間プレー「かけがえのない素晴らしい時間」ロッテは9日、美馬学投手が今季限りで現役を引退することを発表した。プロ15年目の38歳。2020年からロッテでプレーしていた。30日の楽天戦が引退試合となる。美馬は、藤代高、中央大、東京ガスを経て2010年ドラフト2位で楽天に入団。2013年の巨人との日本シリーズでは2勝をあげる活躍でシリーズMVPに輝き、球団初の日本一に貢献。2017年にはプロ初の2ケタ勝利とな