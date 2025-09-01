8·î30Æü¤È31Æü¡¢Áí¹ç¥¨¥ó¥¿¥á´ë¶È¤Îavex¤¬¼çºÅ¤¹¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Øa-nation 2025¡Ù¤¬¡¢Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£2ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë31Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ØHey! Say! JUMP¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡£28Æü¤ËÂ¨ÆüÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿ÃæÅçÍµæÆ¤ÏÉÔºß¤È¤Ê¤ê¡¢7¿Í¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ä¡×7¿ÍÂÎÀ©¤òÈäÏª¤·¤¿¡ØHey! Say! JUMP¡ÙHey! Say! JUMP¡¦ÃæÅçÍµæÆ¥«¥é¡¼¤ËÊ£»¨¡ÖÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢2002Ç¯¤«¤éÆüËÜ¹ñÆâÍ£