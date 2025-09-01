ÃæÅçÍµæÆÃ¦Âà¤ÎHey! Say! JUMP¡¢²¿¤â¸ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤È¡È¿å¿§¥é¥¤¥È¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊ£»¨¶»Ãæ
¡¡8·î30Æü¤È31Æü¡¢Áí¹ç¥¨¥ó¥¿¥á´ë¶È¤Îavex¤¬¼çºÅ¤¹¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Øa-nation 2025¡Ù¤¬¡¢Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£2ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë31Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ØHey! Say! JUMP¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡£28Æü¤ËÂ¨ÆüÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿ÃæÅçÍµæÆ¤ÏÉÔºß¤È¤Ê¤ê¡¢7¿Í¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ä¡×7¿ÍÂÎÀ©¤òÈäÏª¤·¤¿¡ØHey! Say! JUMP¡Ù
Hey! Say! JUMP¡¦ÃæÅçÍµæÆ¥«¥é¡¼¤ËÊ£»¨
¡ÖÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢2002Ç¯¤«¤éÆüËÜ¹ñÆâÍ£°ì¤ÎÁ´¹ñ¥µ¡¼¥¥Ã¥È·¿¤ÎÌî³°¥Õ¥§¥¹¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£º£²ó¤Ç21²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2Æü´Ö¤Ç¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤ò´Þ¤à·×31ÁÈ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Ìó8Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£¡ØHey! Say! JUMP¡Ù¤Ïº£Ç¯½é¤á¤Æ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Èà¤é¤Ï¡¢7¿Í¤ÇÅÐ¾ì¡£ÃæÅç¤¬Â´¶ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤«¤é¿·ÂÎÀ©¤Ç¤Î½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢1¶ÊÌÜ¤ËÈäÏª¤·¤¿¡Ø¥¦¥£¡¼¥¯¥¨¥ó¥À¡¼¡Ù¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ë±é½Ð¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÆ±¶Ê¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥é¥¤¥È¤¬¾È¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²Î¾§Ãæ¤Ï¡¢ÀÖ¤ä»ç¤Ê¤É·òºß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤¬È¯¸÷¤¹¤ëÃæ¡¢ÃæÅç¤µ¤ó¤ÎÃ´Åö¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¿å¿§¤Î¥é¥¤¥È¤âÆ±¤¸¤¯¾È¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡8·î6Æü¤Ë¤Ï¡¢ÃæÅç¤µ¤ó¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¡Øa-nation¡Ù¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä¾Á°¤Þ¤Ç½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÇØ·Ê¤¬¥Á¥é¤Ä¤¤¤¿±é½Ð¤Ë¡¢Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ³½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢Ä¾Á°¤ËÂ´¶È¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½¼Â¤ò¤Þ¤À¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢
¡Ô¾ÈÌÀ¤â¥â¥Ë¥¿¡¼¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡Ê?¡Ë¤â¿å¿§¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é8¿Í¤Ç½Ð¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¢¡Õ
¡Ô¾ÈÌÀ¤â½ê¡¹¿å¿§¤¢¤Ã¤Æµã¤±¤¿¡¢¡¢¡¢¡Õ
¡Ô¸å¤í¤Î¥é¥¤¥È¤¬¿å¿§¤â¤¢¤Ã¤Æ8¿§¤Ç¤½¤Î¤¦¤ÁÍµæÆ¤¯¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤ª¤â¤Ã¤Æ¤¿¡£Ì´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í...¡Õ
¡¡Á°½Ð¤Î·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢7¿Í¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Á´11¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢Ìó45Ê¬´Ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅÓÃæ¤Ë¤ÏMC¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤Î¸ý¤«¤éÃæÅç¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£²óÂ´¶È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤«¤é½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢²¿¤«¸ì¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤ÈÃíÌÜ¤â½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ª»Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤ËÁ´½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡7¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤¹¤é´¶¤¸¤¿º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ÃæÅç¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢ºÆ»ÏÆ°¤Ë°ÕÍßÅª¤Ê¤è¤¦¤À¡£
¡Ö²ñ¾ì¤Ë¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¿å¿§¤Ë¸÷¤é¤»¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤â¡¢¤½¤Î»×¤¤¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤ËÅ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡È°Â¿´´¶¡É¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¸½¤ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤«¤é3¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ØHey! Say! JUMP¡Ù¡£º£²ó¤â¤Þ¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¿Ê¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£