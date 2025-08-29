”手配書” が立体アートになってやってくる。TVアニメ『ONE PIECE』の「ペーパーシアターONE PIECE全13種」が新登場！紙でキリとる名場面「PAPER THEATER」シリーズの新作に、尾田栄一郎による人気漫画を原作としたアニメ『ONE PIECE』が仲間入り♪「ペ―パ―シアターONE PIECE全13種」がリリースされる。本アイテムは、TVアニメ『ONE PIECE』の”手配書”のデザインをモチーフにした、ペーパーシアター。人気キャラク