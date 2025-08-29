【ONE PIECE】 “手配書” の新感覚ペーパーアート☆お部屋に飾れる立体アート
”手配書” が立体アートになってやってくる。TVアニメ『ONE PIECE』の「ペーパーシアター ONE PIECE 全13種」が新登場！
紙でキリとる名場面「PAPER THEATER」シリーズの新作に、尾田栄一郎による人気漫画を原作としたアニメ『ONE PIECE』が仲間入り♪ 「ペ―パ―シアター ONE PIECE 全13種」がリリースされる。
本アイテムは、TVアニメ『ONE PIECE』の”手配書”のデザインをモチーフにした、ペーパーシアター。
人気キャラクター13名の個性あふれるビジュアルを立体的に再現。少ないパーツ数で構成されており、ペーパーシアター初心者にもぴったりだ。
手配書風のフレームが印象的なデザインで、飾るだけで、TVアニメ『ONE PIECE』の世界観を楽しむことができる。
ラインナップは、ロロノア・ゾロ、ナミ、ウソップ、サンジ、ユースタス・キッド、トラファルガー・ロー、トニートニー・チョッパー、ニコ・ロビン、フランキー、ブルック、ジンベエ、クロコダイル、ジュラキュール・ミホークの13種類。
昨年第一弾で登場した新四皇のルフィ、シャンクス、バギー、ティーチの手配書とあわせて飾れば、麦わらの一味やクロスギルドの3人を揃えることができ、よりコレクション性の高いラインナップに仕上げることができる。
専用のケースに入れて楽しんだりできるファン必見のアイテムだ。
『ONE PIECE』の世界観をぜひお手元で楽しんでみてね。
☆『ONE PIECE』でお馴染みの ”手配書” デザインのペーパーアートをチェック！（写真13点）＞＞＞
（C）尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
