「僕と君が夫婦になるまで」第1巻 8月27日 発表 月刊コミック電撃大王の公式アカウントは8月27日、「僕と君が夫婦になるまで」の作者しの氏が、去る6月に逝去していたことを「月刊コミック電撃大王」10月号と公式Xを通じて発表した。 「君と僕が夫婦になるまで」は2022年から「電撃大王」で連載しており、7月26日発売の9月号では休載になっていた。 『僕と君が夫婦になるまで』しの先生