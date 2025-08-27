英国がどよめいたゴラッソに指揮官も驚嘆している。現地８月26日に開催されたカラバオカップの２回戦で、松木玖生が所属するサウサンプトンはノーリッジとアウェーで対戦。３−０で完勝を収めた。この一戦で、63分から途中出場した松木は度肝を抜くスーパーゴールを叩き込む。２−０とリードして迎えた81分、右サイドからドリブルで持ち込むと、ペナルティエリアの外から、左足を一閃。強烈なシュートをネットに突き刺したの