県岐阜商は4強入りで日本中の感動を呼んだ感動の余韻は残っている。第107回全国高校野球選手権大会は23日に決勝戦が行われ、沖縄尚学が日大三（西東京）を3-1で下して夏の初優勝を決めた。数々のドラマが展開された中でも、公立校の強豪・県岐阜商の4強は大きな話題に。同時に、昨年の“台風の目”となった高校を思い出すファンも多かったようだ。今夏の県岐阜商は3回戦で強豪の明豊（大分）を破り、準々決勝では春夏連覇を狙