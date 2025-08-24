加藤伸一氏は広島を自由契約となり仰木監督が率いるオリックスへプロ15年目の1998年オフ、加藤伸一氏（現・KMGホールディングス硬式野球部監督）は自らの希望が叶う形で広島を自由契約となった。その年に先発投手として、8勝6敗、防御率2.99の成績を残した右腕には巨人、阪神など7球団から声がかかった。その結果、選択したのは仰木彬監督が率いるオリックス。「断ろうと思っていたんですけどね」。土壇場でひっくり返った“大逆