今井達也が今季2度目の完封勝利、西武が2連勝ZOZOマリンスタジアムで行われたロッテと西武の試合は、2-0で西武が勝利した。西武は初回、先頭の渡部聖弥外野手が二塁打で出塁すると、2死からタイラー・ネビン外野手の適時打で先制点を挙げる。先発の今井達也投手は安打を許しながらも得点は与えず、3回、4回は3者凡退に仕留めた。5回に安打と犠打で1死二塁のピンチを招いたが、ここも無失点で切り抜けた。打線は8回、古賀悠斗