全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・足立市場の市場食堂『市場めしとくだ屋』です。その日仕入れた鮮度抜群の魚を日替わりで店主・阿部さんの前職は足立市場の仲買人。縁あってこの店を引き継いだのは今から11年前のこと。目利きはそもそもプロだし、関係者にも顔が効く。それを活かし、とびきり新鮮な上物を手頃な価格で出している。そんな店のフライ定食にはAとBのふた