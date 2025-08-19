得意のクアーズフィールドでの4連戦がスタート【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間19日・デンバー）ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・指名打者」で出場する。得意とする球場で、5試合ぶりとなる44号は飛び出すか。17日（同18日）のパドレス戦ではダルビッシュ有投手から安打を放つなど、4打数1安打だった。この日からは標高が高く“打者天国”と呼ばれるクアーズフィー