初めての海外遠征となったギヨームドルナノ賞・仏Ｇ２（８月１６日、ドーヴィル競馬場、芝２０００メートル）で重賞初制覇を飾ったアロヒアリイ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ドゥラメンテ）に海外メディアも注目の速報をアップしている。英国の競馬専門メディア「レーシングポスト」は「１００ー１の絶望的状況から本気の凱旋門賞出走馬へ：日本の挑戦者がＧ２楽勝でロンシャンの競走に加わる」という見出しで速報を更新。