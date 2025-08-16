現地時間８月15日に開催されたプレミアリーグの開幕節で、遠藤航が所属する昨シーズン王者のリバプールが、ボーンマスとホームで対戦した。遠藤がベンチスタートとなったリバプールは開始４分、エースのサラーが得意のGKペトロビッチの好セーブに阻まれる。その後もゲームを支配したなか、35分にカウンターからピンチを招いたが、タバーニアのシュートは守護神アリソンがキャッチする。先制したのはその２分後だ。プレミア