日本サッカー協会（JFA）は８月14日、第105回天皇杯の準々決勝について、概要を発表した。このベスト８では、FC町田ゼルビアと鹿島アントラーズ、浦和レッズとFC東京、名古屋グランパスとサンフレッチェ広島が、いずれも前者のホームスタジアムで対戦。SC相模原とヴィッセル神戸は、レモンガススタジアム平塚で相まみえる。 試合日はすべて８月27日、キックオフは町田対鹿島と名古屋対広島が18時30分、浦和対FC東京と相