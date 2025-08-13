【ロゼミ ラブロックさん 卒業】 8月14日 発表 ANYCOLORは、同社が運営するVTuberグループ「NIJISANJI EN」に所属するライバー「ロゼミ ラブロックさん」が8月29日で卒業することを発表した。 今回同社の公式Xアカウント「NIJISANJI EN Official」にて本内容を発表しており、SNSアカウントの公開は8月29日まで、YouTubeのメンバーシップは8月31日までとしている。 な