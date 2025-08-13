「NIJISANJI EN」所属のライバー「ロゼミ ラブロックさん」が8月29日に卒業
【ロゼミ ラブロックさん 卒業】 8月14日 発表
ANYCOLORは、同社が運営するVTuberグループ「NIJISANJI EN」に所属するライバー「ロゼミ ラブロックさん」が8月29日で卒業することを発表した。
今回同社の公式Xアカウント「NIJISANJI EN Official」にて本内容を発表しており、SNSアカウントの公開は8月29日まで、YouTubeのメンバーシップは8月31日までとしている。
なおロゼミさんの希望により、メンバーシップを除くすべてのコンテンツは公開されたままとなるほか、ファンレターの受付期間は9月30日までとしている。
【Graduation Announcement】- NIJISANJI EN Official (@NIJISANJI_World) August 13, 2025
We regret to inform you that the NIJISANJI EN Liver Rosemi Lovelock will graduate on 29th August, 2025 JST.
Thank you for your understanding and for your continuous support of NIJISANJI and NIJISANJI EN. pic.twitter.com/qGvFugYgKl
(C)ANYCOLOR, Inc.