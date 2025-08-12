ダウンタウンの浜田雅功（６２）が、自身初の個展「浜田雅功展『空を横切る飛行雲』」（１０月１９日から１２月２１日まで東京・麻布台ヒルズのギャラリー）を開催することが１１日、分かった。唯一無二の画力（えぢから）を持ち、独特のタッチと世界観で、過去にテレビ番組などで取り上げられる度に大きな話題となった浜田のアート。「浜田画伯」と称されてきたが、昨年９月にレギュラーを務めるＭＢＳラジオ「ごぶごぶラジオ