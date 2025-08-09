マクドナルド （C）ORICON NewS inc.オリコン

マクドナルドでの「ポケモンカード」配布終了「予想を上回る売れ行き」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • マクドナルドが9日、ハッピーセット「ポケモン」に関して発表した
  • 購入者への「ポケモンカード」の配布が多くの店舗で終了したという
  • 予想を上回る売れ行きのためとして「心よりお詫び申し上げます」と伝えた
