男女問わず若年層に流行している美容医療「アートメイク」をめぐって、首都圏を中心にレンタルスペースなどでヤミ看護師らが違法に施術するケースが続出しているという。こうした違法サロンは相場料金の3分の1と低料金なことから、人気もあるという。集英社オンラインはその実態を追った。 【画像】「場所がクリニックと違うから気をつけて」と案内された場所 違法でアートメイクを行うサロンが続