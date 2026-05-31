産後の身体の重さに驚愕する母親【漫画】本編を読むReina(@Reina770)さんは自身のブログで『出産レポ 産後編』という作品を投稿。ご自身が息子を出産した当時の体験談をリアル＆コミカルに描いている。今回は本作の1〜5話をお届けするとともに、作者に産後の後陣痛や当時の心境について話を聞いた。1-7無事に息子のリウ君を出産して、車いすで病室へ向かうレイナさん。3日間の壮絶な陣痛を経て出産したレイナさんは、ベッドで横に