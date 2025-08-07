2025年８月７日、モンテディオ山形選手会は、病気療養中のV・ファーレン長崎所属・名倉巧を支援するための募金活動を実施すると発表した。まずは８月10日のホームゲームで募金ブースを設置し、今後はチャリティオークションも予定している。この支援活動は、山形の氣田亮真の呼びかけがきっかけとなった。氣田は名倉と長崎およびベガルタ仙台で計２年間ともにプレー。その縁から、山形選手会として支援の輪を広げるべく、まず